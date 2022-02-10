Кучеров, пропустивший 3 матча из-за ковида, вернётся в состав «Тампы» на игру с «Колорадо»
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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров вернётся в состав клуба в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Колорадо Эвеланш», сообщает в «твиттере» журналист Джо Смит.
Ранее 28-летний форвард пропустил три матча регулярного чемпионата из-за попадания в COVID-протокол 25 января.
Также Кучеров пропустил старт сезона из-за травмы. В текущем регулярном чемпионате российский нападающий принял участие в 11 встречах, в которых забросил пять шайб и отдал 12 результативных передач, суммарно набрав 17 очков при показателе полезности «-1».
Матч между «Тампой» и «Колорадо» пройдёт завтра, 11 февраля, на стадионе «Болл Арена» в Денвере. Начало — в 5:00 по московскому времени.
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