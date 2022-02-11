Главный тренер сборной России по хоккею рассказал о состоянии Каюмова и Плотникова

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов рассказал о состоянии хоккеистов национальной команды.



«В первую очередь вратарь здорово играет. Ребята у нас в зоне обороны стараются выполнять то задание, которое от них требуется. Но в зоне атаки пока много вопросов. Дадим ли отдых Федотову? Посмотрим. У нас есть тренер вратарей, он примет решение.



Насколько тяжёлая травма у Каюмова? Травма верхней части тела. Пока точно не могу сказать, как и что. Ближе к вечеру будет ясно. Сейчас доктора обследуют. Будет ли играть в следующем матче Плотников? В следующем матче. Он готов. Мы просто смотрели его на тренировках», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



В следующем матче подопечные Алексея Жамнова сыграют с командой Чехии. Встреча состоится завтра, 12 февраля. Стартовое вбрасывание — в 16:10 по московскому времени. Чешская сборная сегодня, 11 февраля, также проведёт матч с командой Швейцарии (11:40 мск).