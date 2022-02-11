Гимаев-младший: у сборной России есть результат, а зрелищности — просто нет

Комментатор КХЛ ТВ, известный в прошлом защитник Сергей Гимаев-младший поделился мнением об игре сборной России по хоккею на Олимпийских играх.



«В целом отыграли организованно, строго в обороне. Из положительного – сыграли дисциплинированно, всего одно удаление у наших игроков. Плохой момент – играли пять раз в большинстве и не забросили шайбу. Более того, ничего не создали, играя в большинстве, кроме момента Ткачёва.



Результат есть, а зрелищности просто нет. Мы забросили две шайбы, в прошлой игре швейцарцы забили сами себе. Сегодня Карнаухов здорово сыграл на пятаке, и вторая шайба была забита в пустые ворота.



Федотов играет здорово, но нужно отметить всю команду. Мы играем здорово в обороне, строго, практически ничего не даём создать соперникам, а те моменты, что есть, подчищает Федотов», — сказал Гимаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Гаяне Аракелян.



В следующем матче подопечные Алексея Жамнова сыграют с командой Чехии. Встреча состоится завтра, 12 февраля. Стартовое вбрасывание — в 16:10 по московскому времени. Чешская сборная сегодня, 11 февраля, также проведёт матч с командой Швейцарии (11:40 мск).