Купер: «Тампа» должна была выйти на площадку раньше, чем сделала в матче с «Колорадо»

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Колорадо Эвеланш» (2:3).
«Не думаю, что мы когда-либо ещё в этом сезоне так медленно начинали матч. Да, мы потом влились в ход матча, но к тому времени соперник уже вёл со счётом 2:0, а это серьёзная разница. Потом мы играли намного лучше. Последние 50 минут мы были в порядке. И мы должны были выйти на площадку немного раньше, чем это сделали», — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.
«Тампа» занимает в настоящий момент третье место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, набрав 66 очков после 47 проведённых встреч. В следующем матче «молнии» сыграют в гостях с «Аризоной Койотс» (12 февраля, 5:30 мск).
- 11 февраля 2022
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