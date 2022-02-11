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Три хоккеистки сборной России, сдавшие отрицательные ковид-тесты, присоединились к команде

Три хоккеистки сборной России, сдавшие отрицательные ковид-тесты, присоединились к команде
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Стало известно состояние хоккеисток женской сборной России, которые ранее сдали положительные тесты на коронавирус.

«Нападающий женской сборной ОКР Ольга Сосина, защитники Екатерина Николаева и Лиана Ганеева принимают участие в тренировке команды перед матчем 1/4 финала со Швейцарией.

По состоянию на утро 11 февраля все игроки, находящиеся в расположении команды, сдали отрицательные тесты», — сообщила пресс-служба национальной команды.

На групповом этапе сборная России одержала лишь одну победу в четырёх матчах, на старте турнира уверенно обыграв Швейцарию (5:2). Затем российская команда потерпела разгромные поражения во встречах с США (0:5), Канадой (1:6) и Финляндией (0:5).

В 1/4 финала сборная Россия сыграет со Швейцарией в субботу, 12 февраля. Начало — в 7:10 мск.

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