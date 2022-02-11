Житник: Олимпиада — турнир, который любит молодых. Иногда не понимаешь, какой шанс выпал

Олимпийский чемпион Алексей Житник поделился мнением о молодых хоккеистах на Олимпиаде в Пекине (Китай).



«Словацкий форвард Слафковски стал первым за 38 лет 17-летним автором олимпийского гола, причем на его счёту дубль в ворота финнов. 20-летний американец Фаррелл, сделавший хет-трик и возглавивший спор лучших снайперов. Сенсации? Я бы так не сказал. Олимпиада — такой турнир, который любит молодых. На Играх особая обстановка, идёт общение всех спортсменов мира, по молодости ты иногда даже не понимаешь, в каком котле оказался и какой шанс тебе выпал.



Свою Олимпиаду мне посчастливилось выиграть в 19 лет. Помню, что в психологическом плане в Альбервиле особо не напрягался, мне казалось, что вся жизнь впереди и будет ещё очень много Олимпиад. Когда в следующий раз через шесть лет приехал в Нагано, давление было уже другим. Тем более что в Японии состоялась первая Олимпиада с участием НХЛ.



Честно говоря, не хотел бы влезать в дела Жамнова, Фёдорова и Ко, они, наверное, сто раз подумали, прежде чем кого-то отрезать от состава. У Мичкова отличная пресса, но готов ли он к турниру такого уровня — вопрос. Хотя, повторюсь, на Олимпиадах у молодых свои козыри — примеры словака и американца это доказывают.



Американцы оказались смелее — и в массовом порядке взяли в Пекин студентов? В Штатах хоккей — это бизнес, наверное, им выгодно засветить перед драфтами свою лучшую молодёжь. Возможно, у них и не было особого выбора: чемпионаты АХЛ и других местных лиг продолжаются, а в Европе у американцев не так много легионеров.



Впрочем, у молодости есть и минусы. Олимпиада — очень скоротечный турнир, всё решается в двух-трёх матчах. Это в НХЛ случайностей не бывает — в плей-офф нужно одержать 16 побед, по четыре над каждой из четырёх команд. На Играх всё по-другому — можно плохо выглядеть в круговом турнире, но собраться на несколько игр и взять золото. Так что с прогнозами не торопимся», — цитирует Житника Russia-Hockey.ru.