Американские студенты испортили Китаю дебют. Хозяев ОИ вынесли с неприличным счётом!

Состоялся матч, которого одни ждали со смехом, а другие — с ужасом. Перед матчем удивляли букмекерские коэффициенты — лучший цифровой показатель вероятного исхода. На победу США в основное время можно было поставить с коэффициентом 1.3 вместо более ожидаемого в случаях такого разрыва сил 1.1. Даже закрадывалась мысль: может, конторы ждут каких-то сюрпризов?

Но сложно было представить, какой именно сюрприз может преподнести эта сборная Китая. Это не только худший клуб КХЛ этого сезона и по совместительству потенциально худший клуб в истории лиги за 14 сезонов — это ещё и ослабленная версия «Куньлуня». Не все иностранные игроки смогли выправить паспорт и китайское спортивное гражданство, и на Игры отправился добрый десяток местных игроков.

Неместных же камуфлировали, воплотив в жизнь древний советский анекдот о лётчике Ли Си Цыне. Многие посмеялись над Денисом Осиповым, который под закат хоккейной карьеры стал Даньнисы Аосибофу, но китаизации подверглись и местные канадо-американцы. Сын легенды Джейк Челиос стал Кайляосы Цзекэ, а по китайским правилам его имя ещё и стало фамилией. Райан Спроул стал Сыпулаоэр Жуйанем, а Тай Шульц — Чжэн Эньлаем.

Американцы же выходили в таком составе чуть ли не первый раз в жизни. Мы перед Олимпиадой ожидали, что штаб Дэвида Куинна использует те клубные связки, которые наигрывались в NCAA, но он развёл большинство студентов по разным тройкам. Зато вместе играл нижегородский дуэт Агостино — Мили.

Сложно что-то описывать по такой игре. Более-менее равная игра и по счёту, и по статистике держалась лишь один первый период, где хозяева Олимпиады старались обстреливать молодого Дрю Коммессо с любых позиций. Вообще сегодня играли две американских сборных — и по стилю, и по национальности. Средней зоны почти не было, одна быстрая атака сменялась другой, а вратарей активно нагружали бросками.

Впрочем, американцы брали и молодостью игроков NCAA, и тем, что они лучше обучены. Это позволяло расписывать им красивые голы на оставлениях, а где-то они работали за счёт кахаэловской химии — как в четвёртой шайбе, которую забило звено Энди Мили. Периодически американцы совсем расслаблялись и в одном из моментов даже позволили небрежно поменяться и задержаться на льду чуть ли не вдевятером.

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Уже после третьей шайбы американцев вопрос был лишь в одном — сумеет ли Китай забить хоть раз? Корейцы на домашней Олимпиаде четыре года назад забили чехам уже на шестой минуте дебютного матча. Но и с помощью полутора десятков натурализованных хоккеистов во втором и третьем периоде китайской сборной не удалось создать толком ничего, даже играя в большинстве.

Зато игры с Китаем полезны для увеличения личной статистики — вполне возможно, лучший бомбардир Олимпиады станет им как раз за счёт этих матчей. Болельщики «Монреаля», сезон которого складывается чудовищно плохо, могут порадоваться за Шона Фаррелла: миниатюрный хоккеист Гарварда, который проводил первый сезон в NCAA, набрал сразу пять очков. Его третье звено с незадрафтованным Беном Майерсом и проспектом «Филадельфии» Ноа Кейтсом забило пять раз.

Хотя результат сегодня был почти заранее понятен, своим голам американская молодёжь радовалась так, как будто играется уже по меньшей мере полуфинал. Возможно, такое отношение к делу поможет этой сборной, которая по первому матчу показалась задорной.

Ну а российские болельщики сегодня могли оценить, как «Куньлунь» шесть лет готовился к Олимпиаде в КХЛ. Кажется, всё было не зря — с нашей помощью хозяева не пропустили 16 раз.