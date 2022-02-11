Главный тренер сборной Чехии оценил игру России перед матчем команд на Олимпиаде-2022

Главный тренер сборной Чехии Филип Пешан поделился мнением о матче со Швейцарией (2:1, бул.) на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).
«Завтра игра с Россией. К сожалению, мы больше не можем бороться за первое место в группе. Но, конечно, мы хотим обыграть Россию. Для нас это принципиальный матч. Россияне пока не пропускали на Олимпиаде, постараемся им забить.
Россия не играет в атакующий хоккей? Скорее, тут причина не в российской команде, а в размерах площадки в Пекине. Плюс соперники. Швейцарцы и датчане играют хорошо, против них очень тяжело играть, здорово действуют в обороне. Возможно, российская команда сильнее в обороне, чем в нападении. Посмотрим.
Российский вратарь играет здорово (Иван Федотов. — Прим. «Чемпионата») Он очень большой. Плюс у россиян много классных защитников», — передаёт слова Пешана корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 11 февраля 2022
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