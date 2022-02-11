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«Знаю сам — правда победит». Зарипов поддержал Валиеву после скандала с допингом

«Знаю сам — правда победит». Зарипов поддержал Валиеву после скандала с допингом
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Нападающий хоккейного клуба «Ак Барс» Данис Зарипов выступил с заявлением в поддержку российской фигуристки Камилы Валиевой. В допинг-пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, нашли триметазидин.

«Камила, Татарстан и Россия поддерживают тебя, думай только о соревнованиях и верь в свои силы. Я знаю сам — правда обязательно победит. Продолжай работать, несмотря ни на что, и пусть это всё принесёт тебе только новую мотивацию стать лучше.

Болеем за тебя и гордимся тобой!» – приводит слова Зарипова официальная страница «Ак Барса» в «Твиттере».

Напомним, в середине 2017 года хоккеист был дисквалифицирован на два года за употребление допинга. Позже Международная федерация хоккея сократила срок дисквалификации Даниса Зарипова с двух лет до полугода.

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