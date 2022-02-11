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«Будем говорить это, пока Овечкину не стукнет 65». The Athletic об отсутствии на Олимпиаде

«Будем говорить это, пока Овечкину не стукнет 65». The Athletic об отсутствии на Олимпиаде
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Обозреватели The Athletic Шон Гентайлл и Дом Лущишин составили свой традиционный рейтинг индекса силы клубов НХЛ. «Вашингтон Кэпиталз» в их топе занял 13-е место. Кроме того, специалисты решили выделить, кому из игроков команды больше всего не повезло из-за отказа НХЛ ехать на Олимпийские игры — 2022 в Пекине (Китай).

«Олимпийское разочарование: Александр Овечкин.

Дом: Что вообще нужно ещё сказать здесь? Никто в хоккее не хочет олимпийского золота больше, чем Овечкин, — он хочет настолько сильно, что в 2018 году он чуть не рискнул уехать из НХЛ только ради того, чтобы играть за Россию. Я не могу представить, что 40-летнего Овечкина не будет на Олимпиаде в 2026 году, но это был (вероятно) его последний шанс стать важной частью команды своей страны — частью, которой он ещё способен быть.

Шон: В 2018 году: «Я не могу представить, что 36-летнего Овечкина не будет Олимпиаде в 2022 году, но это был (вероятно) его последний шанс стать важной частью команды своей страны — частью, которой он ещё способен быть».

Дом: Мы будем говорить это, пока ему, наверное, не исполнится 65 лет. Он просто не останавливается», — цитирует специалистов The Athletic.

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