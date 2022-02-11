Брызгалов — о вопросе британского журналиста Валиевой: что сделаешь, если люди больные

Бывший голкипер сборной России по хоккею Илья Брызгалов прокомментировал слова британского журналиста в адрес Камилы Валиевой. Корреспондент издания Daily Mail обратился к российской фигуристке, спросив, чистая ли она и принимала ли она допинг.
«Дураков хватает везде. Знаете, скольких я встречал на протяжении своей карьеры в НХЛ? Что сделаешь, если люди больные. Как говорил Папанов — если человек идиот, то это надолго. Он и старика может достать. Идиотизм не имеет границ. Будем надеяться, что Камила всё-таки будет выступать. Это самое главное», – сказал Брызгалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.
Напомним, Валиеву временно отстранили от Олимпиады-2022 в Пекине, после того как в её допинг-пробе обнаружили триметазидин.
- 11 февраля 2022
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