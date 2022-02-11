Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Брызгалов — о вопросе британского журналиста Валиевой: что сделаешь, если люди больные

Брызгалов — о вопросе британского журналиста Валиевой: что сделаешь, если люди больные
Комментарии

Бывший голкипер сборной России по хоккею Илья Брызгалов прокомментировал слова британского журналиста в адрес Камилы Валиевой. Корреспондент издания Daily Mail обратился к российской фигуристке, спросив, чистая ли она и принимала ли она допинг.

«Дураков хватает везде. Знаете, скольких я встречал на протяжении своей карьеры в НХЛ? Что сделаешь, если люди больные. Как говорил Папанов — если человек идиот, то это надолго. Он и старика может достать. Идиотизм не имеет границ. Будем надеяться, что Камила всё-таки будет выступать. Это самое главное», – сказал Брызгалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

Напомним, Валиеву временно отстранили от Олимпиады-2022 в Пекине, после того как в её допинг-пробе обнаружили триметазидин.

Новость по теме
Британский журналист — Камиле Валиевой: ты чистая? Ты принимала допинг?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022