Брызгалов — о вопросе британского журналиста Валиевой: что сделаешь, если люди больные

Бывший голкипер сборной России по хоккею Илья Брызгалов прокомментировал слова британского журналиста в адрес Камилы Валиевой. Корреспондент издания Daily Mail обратился к российской фигуристке, спросив, чистая ли она и принимала ли она допинг.

«Дураков хватает везде. Знаете, скольких я встречал на протяжении своей карьеры в НХЛ? Что сделаешь, если люди больные. Как говорил Папанов — если человек идиот, то это надолго. Он и старика может достать. Идиотизм не имеет границ. Будем надеяться, что Камила всё-таки будет выступать. Это самое главное», – сказал Брызгалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

Напомним, Валиеву временно отстранили от Олимпиады-2022 в Пекине, после того как в её допинг-пробе обнаружили триметазидин.