Песларова: видеть взбешённых американок — это радость, наслаждение каждой секундой

Вратарь женской сборной Чехии по хоккею Клара Песларова поделилась мнением о поражении в четвертьфинальной встрече Олимпийских игр — 2022 с США (1:4).

«Это был тот матч, где вратарь наслаждается каждой секундой и каждым броском. Мне очень понравилась игра, было приятно сразиться со сборной США. Было очень приятно не давать им забивать голы до 47-й минуты. Видеть американок расстроенными, взбешёнными — у тебя от этого появляется улыбка на лице, ты наслаждаешься каждой секундой. Для меня лично это было прекрасное выступление на Олимпиаде.



Забив гол первыми, мы сильно их расстроили. Поэтому я не удивилась, что они резко прибавили. Они хотели обыграть нас и отправить шайбу в сетку. Я бросила свой шлем, потому что США затем вышли вперёд. Хочется их обыграть, хочется выиграть матч. Знала, что будет очень сложно отыграться.



Надеюсь, нам удалось показать, что Чехия — это не аутсайдер и что мы тоже умеем играть в хоккей. Они почти ничего о нас не знали, а теперь знают. Надеюсь, мы смогли сделать себе имя и вызвать интерес у таких команд, как США и Канада», — сказала Песларова после матча.