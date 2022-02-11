Маршан хочет подать апелляцию на шестиматчевую дисквалификацию за удар вратаря
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Нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршан может подать апелляцию на свою шестиматчевую дисквалификацию, сообщает The Athletic.
Форвард «мишек» не доволен решением НХЛ и всерьёз рассматривает такую возможность.
Маршан был дисквалифицирован на шесть матчей и оштрафован на $ 448 тыс. за инцидент на последней минуте третьего периода матча НХЛ «Бостон Брюинз» — «Питтсбург Пингвинз». Маршан дважды ударил голкипера «пингвинов» Тристана Джерри. Сначала форвард нанёс удар рукой, а затем ударил вратаря клюшкой. Также во время паузы в матче вратарь «пингвинов» подъехал к борту и, клюшкой подняв шайбу, собирался перекинуть её через стекло — фанатам. В этот момент к голкиперу подъехал Маршан и выбил шайбу с клюшки Джерри, поймав её и укатившись оттуда.
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