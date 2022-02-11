Маршан хочет подать апелляцию на шестиматчевую дисквалификацию за удар вратаря

Нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршан может подать апелляцию на свою шестиматчевую дисквалификацию, сообщает The Athletic.

Форвард «мишек» не доволен решением НХЛ и всерьёз рассматривает такую возможность.

Маршан был дисквалифицирован на шесть матчей и оштрафован на $ 448 тыс. за инцидент на последней минуте третьего периода матча НХЛ «Бостон Брюинз» — «Питтсбург Пингвинз». Маршан дважды ударил голкипера «пингвинов» Тристана Джерри. Сначала форвард нанёс удар рукой, а затем ударил вратаря клюшкой. Также во время паузы в матче вратарь «пингвинов» подъехал к борту и, клюшкой подняв шайбу, собирался перекинуть её через стекло — фанатам. В этот момент к голкиперу подъехал Маршан и выбил шайбу с клюшки Джерри, поймав её и укатившись оттуда.