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Пашков: не понял, зачем Жамнов подвёл под удар прессы Шипачёва. Это выглядит сомнительно

Пашков: не понял, зачем Жамнов подвёл под удар прессы Шипачёва. Это выглядит сомнительно
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Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением о критике главного тренера сборной России Алексея Жамнова в адрес звена Вадима Шипачёва на Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай).

«Сейчас не время для критики, поэтому буду аккуратен в оценках. Знаете, меня насторожило послематчевое интервью главного тренера сборной. Откровенно говоря, не понял, зачем Алексей Жамнов, объясняя блёклую игру сборной в атаке, в общем-то подвёл под удар прессы Шипачёва. Да, на каком-то коротком этапе можно выдернуть одну, да ещё самую громкую фамилию из двадцати — и как бы спрятаться за ней. Но, на мой взгляд, это выглядит сомнительно.

Почему? Шипачёв — один из двух-трёх игроков в нашей сборной, который способен сыграть не по шаблону и который в первых двух матчах уж точно не разочаровал. Да, очков у капитана сборной в Пекине пока нет, но он всё равно ведёт игру команды, действует ответственно, а соперники ставят на его сдерживание лучшие силы, своих лидеров. Последнее обязательно нужно учитывать! Мне казалось, что в такой ситуации, когда сборной нужно находить конструктивную игру, прибавлять, Шипачёву были необходимы слова поддержки. К сожалению, нашлись другие слова. На мой взгляд, это ошибка.

Почему у Шипачёва нет очков? Первые звенья не терпят перетасовок. Не понимаю, почему была разбита готовая клубная связка Галиев — Шипачёв. Галиев — интересный, не шаблонный «краёк», он эффективен именно в дуэте с Шипачёвым. Если его видят в других звеньях, где он теряет свои козыри, то это эксперимент — и сомнительный», — приводит слова Пашкова Russia-Hockey.ru.

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