Сборная Китая по хоккею забила свой первый гол в истории Олимпийских игр

В эти минуты на Олимпийских играх — 2022 в Пекине на стадионе «Национальный» проходит очередной матч группового этапа между мужскими хоккейными сборными Германии и Китая. После второго периода в счёте ведёт немецкая сборная — 3:1.

На последней минуте игрового отрезка при счёте 3:0 в пользу Германии произошёл знаковый момент — сборная Китая забросила шайбу. С передач Кайляосы Цзекэ и Сыпулаоэр Жуйань гол забил Шуай Фу. Эта шайба стала первой для мужской китайской сборной по хоккею в истории Олимпийских игр.

Отметим, что матч с Германией — второй для Китая как в текущем розыгрыше Олимпиады-2022, так и в истории. Ранее хозяева турнира встречались со сборной США. Американцы разгромили Китай со счётом 8:0.