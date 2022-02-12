Сборная Китая по хоккею забила свой первый гол в истории Олимпийских игр
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В эти минуты на Олимпийских играх — 2022 в Пекине на стадионе «Национальный» проходит очередной матч группового этапа между мужскими хоккейными сборными Германии и Китая. После второго периода в счёте ведёт немецкая сборная — 3:1.
На последней минуте игрового отрезка при счёте 3:0 в пользу Германии произошёл знаковый момент — сборная Китая забросила шайбу. С передач Кайляосы Цзекэ и Сыпулаоэр Жуйань гол забил Шуай Фу. Эта шайба стала первой для мужской китайской сборной по хоккею в истории Олимпийских игр.
Отметим, что матч с Германией — второй для Китая как в текущем розыгрыше Олимпиады-2022, так и в истории. Ранее хозяева турнира встречались со сборной США. Американцы разгромили Китай со счётом 8:0.
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