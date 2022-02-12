Стал известен состав сборной России по хоккею на матч с Чехией на Олимпиаде-2022

Стал известен состав мужской сборной России по хоккею на третий матч группового этапа Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай) с Чехией.
Место в воротах займёт Иван Федотов. Его сменщиком станет Александр Самонов.
Стартовые пятёрки выглядят следующим образом:
Никишин — Нестеров, Галиев — Шипачёв — Чибисов;
Яковлев — Елесин, Гусев — Ткачёв — Грицюк;
Телегин — Войнов, Слепышев — Карнаухов — Воронков;
Шарипзянов, Плотников — Андронов — Григоренко; Семёнов.
Напомним, в первом матче на турнире подопечные Алексея Жамнова обыграли команду Швейцарии (1:0). Вторая встреча завершилась победой над Данией (2:0). Чехия, в свою очередь, потерпела поражение от скандинавов (1:2) и обыграла швейцарцев (1:2 Б).
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022.
- 12 февраля 2022
-
15:18
-
15:12
-
15:11
-
14:50
-
14:42
-
14:40
-
14:36
-
14:21
-
14:05
-
13:57
-
13:40
-
13:12
-
12:52
-
12:24
-
12:00
-
11:43
-
11:30
-
11:00
-
10:39
-
10:30
-
10:17
-
10:10
-
10:07
-
10:01
-
10:00
-
09:59
-
09:53
-
09:51
-
09:43
-
09:40
-
09:25
-
09:16
-
09:14
-
09:05
-
08:55