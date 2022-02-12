Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Стал известен состав сборной России по хоккею на матч с Чехией на Олимпиаде-2022

Стал известен состав сборной России по хоккею на матч с Чехией на Олимпиаде-2022
Комментарии

Стал известен состав мужской сборной России по хоккею на третий матч группового этапа Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай) с Чехией.

Место в воротах займёт Иван Федотов. Его сменщиком станет Александр Самонов.

Стартовые пятёрки выглядят следующим образом:

Никишин — Нестеров, Галиев — Шипачёв — Чибисов;
Яковлев — Елесин, Гусев — Ткачёв — Грицюк;
Телегин — Войнов, Слепышев — Карнаухов — Воронков;
Шарипзянов, Плотников — Андронов — Григоренко; Семёнов.

Напомним, в первом матче на турнире подопечные Алексея Жамнова обыграли команду Швейцарии (1:0). Вторая встреча завершилась победой над Данией (2:0). Чехия, в свою очередь, потерпела поражение от скандинавов (1:2) и обыграла швейцарцев (1:2 Б).

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022.

Новость по теме
«Сильнейшая сборная России». The Athletic предложил состав на Олимпиаду с игроками НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022