Список хоккеистов, не попавших в состав сборной России на матч с Чехией на Олимпиаде-2022

Стал известен состав мужской сборной России по хоккею на заключительный матч группового этапа Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай) с командой Чехии.



В списке игроков, не попавших в состав российской команды на встречу с Чехией, — голкипер Тимур Билялов, защитник Артём Минулин и нападающий Артур Каюмов.



Отметим, что на матч заявлено 22 игрока: два голкипера, семь защитников и 13 нападающих.



Напомним, в первом матче на турнире подопечные Алексея Жамнова обыграли команду Швейцарии (1:0). Вторая встреча завершилась победой над Данией (2:0). Чехия, в свою очередь, потерпела поражение от скандинавов (1:2) и обыграла швейцарцев (1:2 Б).



Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022.

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