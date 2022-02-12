Россия нанесла в два раза меньше бросков, чем Чехия, по итогам первого периода

В эти минуты на Олимпийских играх — 2022 в Пекине на стадионе «Национальный» проходит очередной матч группового этапа между мужскими хоккейными сборными России и Чехии. После первого периода соперники играют вничью — 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Сборная Чехии нанесла в два раза больше бросков – 12:6. А штрафных минут больше у национальной команды России – 6:4. Примечательно, что своё большинство Чехия реализовала. Кроме того, в первом периоде голкипер Иван Федотов пропустил первую шайбу, а нападающий Никита Гусев набрал первое очко на турнире.



Напомним, в первом матче на турнире подопечные Алексея Жамнова обыграли команду Швейцарии (1:0). Вторая встреча завершилась победой над Данией (2:0). Чехия, в свою очередь, потерпела поражение от скандинавов (1:2) и обыграла швейцарцев (1:2 Б).

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