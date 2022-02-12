Россия — Чехия на Олимпиаде: Дмитрий Воронков удалён до конца матча за удар в голову

В эти минуты на Олимпийских играх — 2022 в Пекине на стадионе «Национальный» проходит очередной матч группового этапа между мужскими хоккейными сборными России и Чехии. Подопечные Алексея Жамнова под занавес второго периода ведут в счёте — 2:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Нападающий сборной России Дмитрий Воронков был удалён до конца матча за удар в голову. Арбитры после просмотра повтора приняли решение наказать форварда и дали ему «5+20».



Напомним, в первом матче на турнире подопечные Алексея Жамнова обыграли команду Швейцарии (1:0). Вторая встреча завершилась победой над Данией (2:0). Чехия, в свою очередь, потерпела поражение от скандинавов (1:2) и обыграла швейцарцев (1:2 Б).