Третий матч России на Олимпиаде! Очень принципиальная игра с чехами. LIVE

Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию третьего матча мужской сборной России на групповом этапе олимпийского турнира в Пекине. Команде Алексея Жамнова предстоит сразиться со сборной Чехии. Напомним, в первой встрече наши выиграли у Швейцарии – 1:0, а затем со счётом 2:0 одолели датчан. Здорово себя проявляет вратарь Иван Федотов, отыгравший обе встречи «на ноль».
Подводим итоги третьего дня ОИ-2022 в хоккее. Обзоры матчей, главные статьи и новости, расписание ближайших матчей — в этом материале.
«У чехов более возрастная команда, чем у тех же датчан или швейцарцев — ребята более опытные. Тренерский штаб сборной России и тренерский штаб чехов прекрасно владеют информацией друг о друге, поэтому нас ждёт очень интересная борьба не только на льду, но и в тактическом и психологическом плане», — поделился ожиданиями от предстоящей игры двукратный олимпийский чемпион и бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.
Предстоящую игру с чехами в прямом эфире будет транслировать телеканал «Россия 1». Трансляция будет также доступна на официальном сайте «России 1». Начало матча запланировано на 16:10 по московскому времени.
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