Третий матч России на Олимпиаде! Очень принципиальная игра с чехами. LIVE

«У чехов более возрастная команда, чем у тех же датчан или швейцарцев — ребята более опытные. Тренерский штаб сборной России и тренерский штаб чехов прекрасно владеют информацией друг о друге, поэтому нас ждёт очень интересная борьба не только на льду, но и в тактическом и психологическом плане», — поделился ожиданиями от предстоящей игры двукратный олимпийский чемпион и бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.