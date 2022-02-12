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Олимпиада-2022 в Пекине, Россия – Чехия, 12.02.2022, онлайн-трансляция матча

Третий матч России на Олимпиаде! Очень принципиальная игра с чехами. LIVE
Андрей Гуров Павел Панышев
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Олимпиада-2022 в Пекине, Россия – Чехия
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Главные новости и все события вокруг встречи – в нашей онлайн-трансляции.

Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию третьего матча мужской сборной России на групповом этапе олимпийского турнира в Пекине. Команде Алексея Жамнова предстоит сразиться со сборной Чехии. Напомним, в первой встрече наши выиграли у Швейцарии – 1:0, а затем со счётом 2:0 одолели датчан. Здорово себя проявляет вратарь Иван Федотов, отыгравший обе встречи «на ноль».

Состав групп мужского хоккейного турнира на ОИ-2022 в Пекине
Календарь матчей сборной России на ОИ-2022
Олимпийские игры 2022 (м). Группа B
12 февраля 2022, суббота. 16:10 МСК
Россия
Не начался
Чехия
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Россия вышла в четвертьфинал, финны еле дожали Латвию. Итоги третьего дня ОИ-2022 в хоккее Россия вышла в четвертьфинал, финны еле дожали Латвию. Итоги третьего дня ОИ-2022 в хоккее
05:33 Павел Панышев

«У чехов более возрастная команда, чем у тех же датчан или швейцарцев — ребята более опытные. Тренерский штаб сборной России и тренерский штаб чехов прекрасно владеют информацией друг о друге, поэтому нас ждёт очень интересная борьба не только на льду, но и в тактическом и психологическом плане», — поделился ожиданиями от предстоящей игры двукратный олимпийский чемпион и бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.

05:33 Павел Панышев

Предстоящую игру с чехами в прямом эфире будет транслировать телеканал «Россия 1». Трансляция будет также доступна на официальном сайте «России 1». Начало матча запланировано на 16:10 по московскому времени.

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