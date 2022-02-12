Россия — Чехия на Олимпиаде: Федотов отразил 35 бросков, пять голов забито в большинстве

Только что на Олимпийских играх — 2022 в Пекине на стадионе «Национальный» завершился очередной матч группового этапа между мужскими хоккейными сборными России и Чехии. Россияне уступили после овертайма со счётом 5:6 (1:1, 1:2, 3:2, 0:1).



Сборная Чехии нанесла 41 бросок в створ ворот Ивана Федотова (он отразил 35 из них). Национальная команда России нанесла всего лишь 29 бросков. Россияне получили 33 минуты штрафного времени, у чехов – 10. Ровно половина шайб была заброшена в неравных составах. Четыре раза большинство реализовала сборная Чехии, Россия воспользовалась одной попыткой.



Напомним, в первом матче на турнире подопечные Алексея Жамнова обыграли команду Швейцарии (1:0). Вторая встреча завершилась победой над Данией (2:0). Чехия, в свою очередь, потерпела поражение от скандинавов (1:2) и обыграла швейцарцев (1:2 Б).

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