Николишин: с Чехией мы два периода выходили из пике. Пока двигаемся со скрипом

Чемпион мира и бронзовый призёр Олимпийских игр Андрей Николишин, комментировавший третий матч мужской сборной России по хоккею на Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай), поделился мнением о результате встречи с Чехией (5:6, ОТ).



«Два периода мы выходили из пике. Третий период всех порадовал игрой, комбинациями. Пока мы очень тяжело двигаемся, со скрипом. Чехия очень классно сыграла в большинстве. Я неоднократно говорил, что мы не выводим шайбу из зоны. Получаем на усталости голы. Воронков делал всё правильно. Это вопрос трактовки правил. На мой взгляд, игрок здесь не виноват. Он владел шайбой, в него шёл игрок, опустил голову на уровень пояса», — сказал Николишин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Напомним, на Олимпийских играх — 2022 в Пекине на стадионе «Национальный» завершился очередной матч группового этапа между мужскими хоккейными сборными России и Чехии. Россияне уступили после овертайма со счётом 5:6 (1:1, 1:2, 3:2, 0:1).