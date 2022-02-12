Седлак — об удалении Воронкова: он не хотел этого делать, ему просто не повезло

Нападающий сборной Чехии Лукаш Седлак поделился мнением о матче со сборной России на Олимпиаде (6:5, ОТ).

«11 голов? Наконец-то мы стали забивать, в предыдущих двух матчах у нас были с этим проблемы. Создавали много моментов, но не могли их завершить. Сегодня нам пару раз повезло с отскоками, но так и бывает на маленькой площадке. Вы знаете, в НХЛ ведь то же самое. Бросаешь из угла, и получаешь удачный отскок, шанс на добивании, забиваешь некрасивые голы. Все команды стараются хорошо играть в обороне, поэтому непросто забивать красивые голы в пустые углы. Мы должны играть попроще и лезть на ворота.

Игра была очень жаркой – всегда ли так с Россией? Да, это с давних времён повелось, в матчах России с Чехией всегда много эмоций, все хотят победить. Весело играть в таких матчах. На обеде встретил ребят из «Трактора», пошутили с ними, сказал им не опускать голову, а то я их жёстко припечатаю. Всё весело, с шуточками, а потом выходишь на лёд и бьёшься за свою страну. А после игры – снова улыбки на лицах, говоришь друг другу – «Хороший матч» — и вы снова друзья. Люблю такие матчи.

Егор Яковлев сказал, что если Воронкову дали «5+20», то я не должен был возвращаться в игру? Я понимаю. Это был неудачный хит, он думал, что я еду хитовать его, но я пытался дотянуться до шайбы, наклонил голову. Так как он подумал, что я хочу применить на нём силовой, он попытался хитануть меня в ответ. Ударил меня в голову. Уверен, что удар был точно в голову, но, думаю, он не хотел этого делать. Просто неудачное стечение обстоятельств. Если бы я не тянулся к шайбе, это был бы чистый силовой. На мой взгляд, Воронкову просто не повезло», – передаёт слова Седлака корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.