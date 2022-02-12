Главный тренер сборной Чехии прокомментировал победу над Россией на Олимпийских играх

Главный тренер сборной Чехии Филип Пешан поделился мнением о результате матча с национальной командой России (6:5, ОТ) на Олимпийских играх в Пекине (Китай).



«Это была весёлая игра для зрителей, лучше так, чем победить 1:0. Игра шла в обе стороны, обе команды показывали хороший хоккей. Большинством, конечно, доволен, забили четыре гола. Мы сделали некоторые изменения, рад, что это сработало», — передаёт слова Пешана корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



Напомним, на Олимпийских играх — 2022 в Пекине на стадионе «Национальный» завершился очередной матч группового этапа между мужскими хоккейными сборными России и Чехии. Россияне уступили после овертайма со счётом 5:6 (1:1, 1:2, 3:2, 0:1).