Терещенко назвал единственный положительный итог матча России и Чехии на Олимпиаде

Трёхкратный чемпион мира и экс-капитан минского «Динамо» Алексей Терещенко прокомментировал поражение сборной России в матче мужского хоккейного турнира Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай) с национальной командой Чехии (5:6, ОТ).
«Ничего обидного в результате нет. Горели 2:4, забили много, пропустили тоже много. Из положительного только то, что мы много забили. До этого по одному голу, а сейчас – пять. Исполнительное мастерство у чехов намного выше.
Нам нужно исправлять игру в обороне и атаке. Да, мы не пропускали в предыдущих играх, но это не означает, что мы сыграли здорово. У прошлых соперников уровень мастерства был ниже, чем у чехов. Крейчи просто разобрался. Да, там играли четыре на три, но он всё сделал по-мастерски. Это уровень игрока. Что касается глупости удалений у нашей команды, то я бы не сравнивал удаления Слепышева и Воронкова. У Воронкова был игровой момент, а у Слепышева всё было на эмоциях.
Бороться за золотые медали будет очень сложно. Цена ошибки велика, поэтому всё зависит от готовности игроков и от того, как тренерский штаб разберёт соперника и что противопоставит соперникам», — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Гаяне Аракелян.
- 12 февраля 2022
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