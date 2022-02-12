Червенка — о победе над Россией: сумасшедший матч, удаление Воронкова помогло вернуться

Нападающий и капитан сборной Чехии Роман Червенка поделился мнением об игре с командой России на Олимпиаде-2022.

«Игра сумасшедшая была, хоккей в обе стороны. Мы вели в две шайбы, потом упустили преимущество, Россия вышла вперёд. Потом мы тут же забили. Довольны двумя очками, надо готовиться к следующему важному матчу.

Не видел хит Воронкова, поэтому не могу комментировать. Но это большинство нам помогло нам вернуться в игру, мы забили два гола до конца второго периода, пребывали в хорошем настроении. Но потом растеряли преимущество. Сумасшедшая игра, нам немного повезло.

Матчи Чехии с Россией всегда получаются жаркими. Мы принимаем такой хоккей и рады двум очкам. Три быстрых гола России в третьем периоде – очень тяжёлый момент. Даже не знаю, что произошло, пропустили три гола за пару минут. Соперник везде успевал первым, постоянно бросал по воротам, и мы не могли с этим справиться. Но после этого мы сразу забили, сравняли счёт, и в итоге забили в овертайме», – передаёт слова Червенки корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.