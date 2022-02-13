Тренер вратарей мужской сборной России по хоккею поделился мнением об игре Ивана Федотова

Тренер вратарей сборной России Сергей Наумов поделился мнением об игре голкипера Ивана Федотова на Олимпиаде.



«Положительно оценю игру Ивана Федотова. Несмотря на результат матча с Чехией (5:6 ОТ), он получил необходимый объём работы, который не мог получить в матчах со Швейцарией (1:0) и Данией (2:0). Сборная Чехии — это абсолютно другой соперник. Не считаю, что он получил лишнюю нагрузку в преддверии четвертьфинала, если учитывать отсутствие игровой практики. В матче с чехами он здорово себя проявил, несмотря на некоторые моменты, которые были не очень красивыми. Мы даже не планировали дать ему сыграть только половину матча. Половинчатые игры дают половинчатые эмоции. Он мог уйти при счёте 1:3, и у него были бы одни эмоции, а можно сыграть весь матч, вытащить игру и получить другие эмоции. Вратарь должен пройти путь от А до Я. Не думаю, что он психологически надломится после шести пропущенных шайб. Мы общались с ним по этому поводу ещё до Олимпийских игр. График позволяет сыграть весь турнир. Будут форс-мажоры, тогда последуют изменения. Иван начал хорошо, к нему нет вопросов. Пятый гол чехов? Со времён 70-х годов и по сегодняшний день такие шайбы залетают постоянно всем вратарям. Можно назвать это недоразумением или неправильной позицией, но зацикливаться на этом моменте не будем. Если никаких движений не будет, то Федотов сыграет в четвертьфинале.



Стоило ли дать хотя бы 20 минут игрового времени запасным вратарям для игровой практики? Один период никого не спасёт однозначно. Но квалификация Самонова и Билялова позволяет им отыграть в любой момент», – передаёт слова Наумова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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