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Каюмов рассказал о травме, полученной в игре с Данией, и о роли 13-го форварда

Каюмов рассказал о травме, полученной в игре с Данией, и о роли 13-го форварда
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Нападающий сборной России Артур Каюмов рассказал о травме, полученной в матче с Данией (2:0) на Олимпийских играх – 2022.

«Упал, плечом ударился. В целом нормально всё, необходимые процедуры сделали. Сейчас готовлюсь, тренировался на льду. Я уже не помню своего состояния во время получения травмы. Ты его особо и не вспоминаешь, помню, что была небольшая боль. Ушёл в раздевалку и всё.

Роль 13-го форварда? Мы не обговаривали этот вопрос. Атакующие действия применять. Тем ребятам, которые много провели в меньшинстве, дать паузу. Нужно выходить и стараться помогать команде. К четвертьфиналу я готов», – передаёт слова Каюмова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, четвертьфинальный матч с участием сборной России состоится 16 февраля.

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