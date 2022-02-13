Дания, Латвия, Германия, Швейцария — самые вероятные соперники сборной России в 1/4 финала

В Пекине (Китай) завершился очередной матч мужского олимпийского хоккейного турнира, в котором встречались сборные Словакии и Латвии. Встреча завершилась победой словаков со счётом 5:2 (1:1, 2:0, 2:1). После завершения этого матча прояснилась турнирная судьба сборной России в плей-офф олимпийского турнира.



Если Россия займёт третье место в рейтинге (для этого США должны набрать в матче с Германией хотя бы одно очко), то сыграет с победителем пары 6 – 11. На данный момент это Канада и Латвия, но у Канады впереди игра с Китаем, поэтому на 6-е место наверняка сдвинется Дания, а 11-е место останется за латышами, уже проигравшими сегодня словакам.

Если сборная США уступит Германии в основное время, тогда российская команда останется на втором месте в рейтинге и сыграет с победителем пары 7 – 10. В этом случае седьмое место по итогам группового раунда займут немцы, а 10-ми станут швейцарцы.



Стоит отметить, что шансов занять первое место в рейтинге по итогам группового этапа у России уже не осталось.