Вчера, 12 февраля, завершились матчи группового этапа Олимпийского турнира по хоккею среди мужчин в квартете B. Сборная России заняла первое место, набрав семь очков после трёх матчей. Подопечные Алексея Жамнова обыграли Швейцарию (1:0) и Данию (2:0), но уступили в овертайме команде Чехии (5:6).



Первое место в группе позволило россиянам напрямую выйти в 1/4 финала Олимпиады. Четвертьфинальный матч с участием российской сборной состоится 16 февраля.



«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе «С кем сборной России по хоккею лучше всего сыграть в четвертьфинале ОИ-2022?» и предлагает четыре варианта ответа: Дания, Латвия, Германия, Швейцария.

Отметим, что эти четыре сборные – самые вероятные соперники россиян по плей-офф.