Сборные России, США, Финляндии и Швеции по хоккею — четвертьфиналисты Олимпийских игр

На Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) сегодня, 13 февраля, завершился групповой этап в рамках мужского хоккейного турнира.



В заключительный игровой день сборная США одержала победу над командой Германии со счётом 3:2, Канада оказалась сильнее Китая (5:0), словаки обыграли латвийцев со счётом 5:2, а также Финляндия в овертайме переиграла Швецию (4:3, ОТ).



Таким образом, напрямую в четвертьфинал олимпийского турнира вышли четыре сборные: США, занявшая первое место в группе А с девятью баллами, Россия (1-е место группы В, 7 очков), а также команды Финляндии (1-е место группы С, 8 очков) и Швеции (2-е место группы С, 7 баллов).



Команды будут ожидать своих соперников, которые определятся в результате матчей квалификационного раунда (15 февраля). Встречи 1/4 финала пройдут в среду, 16 февраля.