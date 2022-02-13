Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сборные России, США, Финляндии и Швеции по хоккею — четвертьфиналисты Олимпийских игр

Сборные России, США, Финляндии и Швеции по хоккею — четвертьфиналисты Олимпийских игр
Комментарии

На Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) сегодня, 13 февраля, завершился групповой этап в рамках мужского хоккейного турнира.

В заключительный игровой день сборная США одержала победу над командой Германии со счётом 3:2, Канада оказалась сильнее Китая (5:0), словаки обыграли латвийцев со счётом 5:2, а также Финляндия в овертайме переиграла Швецию (4:3, ОТ).

Таким образом, напрямую в четвертьфинал олимпийского турнира вышли четыре сборные: США, занявшая первое место в группе А с девятью баллами, Россия (1-е место группы В, 7 очков), а также команды Финляндии (1-е место группы С, 8 очков) и Швеции (2-е место группы С, 7 баллов).

Команды будут ожидать своих соперников, которые определятся в результате матчей квалификационного раунда (15 февраля). Встречи 1/4 финала пройдут в среду, 16 февраля.

Россия получит Данию или Латвию в 1/4 финала! Сетка плей-офф в хоккее на Олимпиаде. Онлайн Россия получит Данию или Латвию в 1/4 финала! Сетка плей-офф в хоккее на Олимпиаде. Онлайн
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022