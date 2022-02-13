Итоговый рейтинг сборных на ОИ-2022, на основе которого произойдёт перепосев в 1/2 финала

На мужском хоккейном турнире в рамках Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) сегодня, 13 февраля, завершился групповой этап.



Четыре лучшие сборные – США, Россия, Финляндия и Швеция – отправились в четвертьфинал напрямую, остальные восемь команд сыграют в квалификационном раунде на основе рейтинга.



«Чемпионат» представляет рейтинг сборных на хоккейном турнире на Олимпиаде по итогам группового раунда, на основе которого в 1/2 финала произойдёт перепосев. Сильнейшая команда в полуфинале сыграет со слабейшей, вторая и третья по рейтингу – между собой.



1. США – 9 очков (15:4).

2. Финляндия – 8 очков (13:6);

3. Россия – 7 очков (8:6);

4. Швеция – 7 очков (10:7);

5. Канада – 6 очков (12:5);

6. Дания – 6 очков (7:6);

7. Чехия – 4 очка (9:8);

8. Словакия – 3 очка (8:12);

9. Германия – 3 очка (6:10);

10. Швейцария – 1 очко (4:8);

11. Латвия – 0 очков (5:11);

12. Китай – 0 очков (2:16).



В раунде квалификации сыграют следующие пары (15 февраля):



7:10 мск, Германия – Словакия;

7:10 мск, Дания – Латвия;

11:40 мск, Чехия – Швейцария;

16:10 мск, Канада – Китай.



Сборная России в 1/4 финала сыграет с победителем встречи между датчанами и латвийцами.