Результаты всех матчей и итоги группового этапа на хоккейном турнире ОИ-2022

Сегодня, 13 февраля, в Пекине (Китай) завершился групповой этап в рамках мужского хоккейного турнира на Олимпийских играх 2022 года.



В группе А первое место заняла сборная США (9 очков), в последнем туре обыгравшая команду Германии (3:1). Ранее американцы обыграли Китай (8:0) и Канаду (4:2). Вторую строчку заняла канадская сборная (6 баллов), обыгравшая на турнире Германию (5:1) и Китай (5:0). Немцы, в свою очередь, единственную победу одержали над китайской командой (3:2).



Группу В на первой строчке закончила сборная России. Подопечные Алексея Жамнова набрали 7 очков в матчах со Швейцарией (1:0), Данией (2:0) и Чехией (5:6, ОТ). Второе место заняли датчане (6 очков), обыгравшие швейцарцев (5:3) и чехов (2:1). Третье место заняла Чехия с 4 баллами, помимо россиян обыгравшая Швейцарию (2:1, бул.). Швейцарцы (1 очко) заняли последнее место.



В группе С сборная Финляндии (8 очков) заняла первое место, одержав 3 победы над Словакией (6:2), Латвией (3:1) и Швецией (4:3, ОТ). Вторые – шведы (7 баллов), обыгравшие Латвию (3:2) и Словакию (4:1). Словаки заняли третье место с тремя очками, обыграв латвийцев (5:2), которые с 0 баллами заняли четвёртую строчку.



Напомним, встречи квалификации пройдут во вторник, 15 февраля. Четвертьфиналы с участием сборной России состоятся в среду, 16 февраля.



Полуфиналы пройдут в пятницу, 18 февраля. Матч за бронзовые медали состоится 19 февраля (суббота), финал – 20 февраля (воскресенье, 7:10 мск).