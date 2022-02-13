Америка выше России в рейтинге на Олимпиаде. Но для наших в этом нет ничего плохого

Последний игровой день интересовал болельщиков сборной России во многом только тем, на кого в четвертьфинале попадёт команда Алексея Жамнова? Для того чтобы отслеживать это в режиме реального времени, мы специально завели материал с онлайн-трансляций, обновляемый по ходу игрового дня.

Квалификационного раунда наша команда уже точно избегала, а вот с соперником по четвертьфиналу всё было запутано. Если Россия занимала третье место в рейтинге (для этого США должны были набрать в матче с Германией хотя бы одно очко), то получала бы себе в соперники победителя пары 6 – 11. Изначально это Канада и Латвия, но у Канады впереди планировалась игра с Китаем, поэтому на 6-е место наверняка сдвигалась Дания, а 11-е место в таком случае оставалось за латышами, уже проигравшими сегодня словакам.

Если сборная США уступала Германии в основное время, тогда российская команда оставалась на втором месте в рейтинге и могла сыграть с победителем пары 7 – 10. В этом случае седьмое место по итогам группового раунда занимали бы немцы, а 10-ми становились швейцарцы.

Так что от матча американцев с немцами зависело многое, несмотря на, казалось бы, проходной статус встречи. Ничего подобного. Для России, наблюдавшей за игрой со стороны, здесь и вовсе многое решалось. С ходу, в четвертьфинале, получать в соперники Германию (финалиста прошлых Игр) или Швейцарию не очень и хотелось.

В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами. И оба раза голы случились в большинстве. Сначала немцы реализовали лишнего. Плахта из правого круга вбрасывания прострелил на дальнюю штангу, а Хагер в касание замкнул эту комбинацию, переиграв Коммессо.

Затем наказание за проблемы с дисциплиной пришло к Германии – американцы ответили свой шайбой в большинстве. Кэмпфера вывели на бросок от синей линии, с которым не справился немецкий голкипер аус ден Биркен.

Кстати, обсуживала матч бригада арбитров из КХЛ: россиянин Евгений Ромасько и белорус Максим Сидоренко. И на удаления оба явно не скупились, призывая к порядку на льду.

Во второй двадцатиминутке Америка прибавила и начала поддавливать, а немцы как-то нервозно и не совсем надёжно оборонялись. В результате мощную атаку провели хоккеисты Дэвида Куинна, заставив соперника ошибиться на своём пятаке, чем и воспользовался Нис, бросивший точно под перекладину. Тренеры сборной Германии зачем-то взяли челлендж на помеху вратарю, но никакой помехи там не было. В итоге, помимо гола, Германия получила двухминутный штраф.

Как итог – 2:1 после двух периодов. Но при таком небольшом преимуществе ничего ещё окончательно не было ясно. Достаточно вспомнить, к примеру, какую перестрелку между собой устроили россияне и чехи. На Олимпиаде может случиться всякое.

Фото: Getty Images

Однако в третьей двадцатиминутке США снова взяли инициативу в свои руки, а соперник им в этом помог. Грубейшую ошибку в своей зоне совершили немцы, шайба выскочила к воротам на клюшку Смиту, который броском с неудобной руки поразил цель.

Теперь уже не оставалось никаких сомнений, что американцы доведут дело до победы и станут первыми в общем рейтинге. Не помог немцам даже гол Кюнхакля в концовке, и замена вратаря на шестого полевого хоккеиста не помогла. 3:2 в пользу сборной США.

На второй строчке в общей сводной таблице по результатам группового этапа оказались финны, а на третьем месте – Россия. Теперь в четвертьфинале наша сборная будет ждать победителя пары Дания – Латвия, а США сыграют с лучшим в споре Германии и Словакии.

Свою встречу коллектив Алексея Жамнова проведёт 16 февраля, поэтому времени на подготовку ещё предостаточно. Пока же можно спокойно тренироваться и следить за игрой между датчанами и латвийцами. Датчан, к слову, мы обыграли в группе со счётом 2:0. Может, повторим?