Расписание матчей и сетка плей-офф хоккейного турнира на Олимпийских играх — 2022

На мужском хоккейном турнире в рамках Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) сегодня, 13 февраля, завершился групповой этап.



Четыре сильнейшие сборные — США, Россия, Финляндия и Швеция — отправились в четвертьфинал напрямую, остальные восемь команд сыграют в рамках квалификационного этапа.



Встречи квалификации состоятся во вторник, 15 февраля.



В этот день свои матчи проведут следующие сборные:



7:10 мск, Германия – Словакия;

7:10 мск, Дания – Латвия;

11:40 мск, Чехия – Швейцария;

16:10 мск, Канада – Китай.



Сборная России на стадии четвертьфинала сыграет с победителем матча между Данией и Латвией. Встречи 1/4 финала пройдут в среду, 16 февраля.



В четвертьфинале будут образованы следующие пары:



США — Словакия/Германия;

Финляндия — Чехия/Швейцария;

Россия — Латвия/Дания;

Швеция — Канада/ Китай.



Полуфинальные матчи состоятся в пятницу, 18 февраля. Перепосев команд в 1/2 финала на основе рейтинга силы состоится после встреч четвертьфинала. В случае если в полуфинал пройдут четыре сильнейшие сборные рейтинга, сборная России сыграет с командой Финляндии.



Матч за третье место состоится в субботу, 19 февраля. Финал олимпийского хоккейного турнира состоится в воскресенье, 20 февраля.