Расписание матчей и сетка плей-офф хоккейного турнира на Олимпийских играх — 2022

На мужском хоккейном турнире в рамках Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) сегодня, 13 февраля, завершился групповой этап.
Четыре сильнейшие сборные — США, Россия, Финляндия и Швеция — отправились в четвертьфинал напрямую, остальные восемь команд сыграют в рамках квалификационного этапа.
Встречи квалификации состоятся во вторник, 15 февраля.
В этот день свои матчи проведут следующие сборные:
7:10 мск, Германия – Словакия;
7:10 мск, Дания – Латвия;
11:40 мск, Чехия – Швейцария;
16:10 мск, Канада – Китай.
Сборная России на стадии четвертьфинала сыграет с победителем матча между Данией и Латвией. Встречи 1/4 финала пройдут в среду, 16 февраля.
В четвертьфинале будут образованы следующие пары:
США — Словакия/Германия;
Финляндия — Чехия/Швейцария;
Россия — Латвия/Дания;
Швеция — Канада/ Китай.
Полуфинальные матчи состоятся в пятницу, 18 февраля. Перепосев команд в 1/2 финала на основе рейтинга силы состоится после встреч четвертьфинала. В случае если в полуфинал пройдут четыре сильнейшие сборные рейтинга, сборная России сыграет с командой Финляндии.
Матч за третье место состоится в субботу, 19 февраля. Финал олимпийского хоккейного турнира состоится в воскресенье, 20 февраля.
- 13 февраля 2022
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