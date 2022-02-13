Николишин высказался о Дании и Латвии как соперниках России по четвертьфиналу Олимпиады

Чемпион мира и бронзовый призёр Олимпийских игр Андрей Николишин поделился мнением о сборных Дании и Латвии, одна из которых станет соперником России в четвертьфинале Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай).



«Лёгкого четвертьфинала я не жду, кто бы туда ни вышел. На Олимпиаде не бывает простых матчей. Многие уверены, что мы легко победим? Пусть будут уверены лучше, чтобы наши ребята были уверены. Нам надо выходить и обыгрывать. Только так.



То же самое можно сказать и о возможном матче с Финляндией в полуфинале. Не надо бежать впереди паровоза», — сказал Николишин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Напомним, встреча между сборной России и победителем пары Дания — Латвия состоится в среду, 16 февраля.