Николишин высказался о Дании и Латвии как соперниках России по четвертьфиналу Олимпиады
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Чемпион мира и бронзовый призёр Олимпийских игр Андрей Николишин поделился мнением о сборных Дании и Латвии, одна из которых станет соперником России в четвертьфинале Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай).
«Лёгкого четвертьфинала я не жду, кто бы туда ни вышел. На Олимпиаде не бывает простых матчей. Многие уверены, что мы легко победим? Пусть будут уверены лучше, чтобы наши ребята были уверены. Нам надо выходить и обыгрывать. Только так.
То же самое можно сказать и о возможном матче с Финляндией в полуфинале. Не надо бежать впереди паровоза», — сказал Николишин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, встреча между сборной России и победителем пары Дания — Латвия состоится в среду, 16 февраля.
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