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Потенциальный путь сборной России по хоккею до финала Олимпиады

Потенциальный путь сборной России по хоккею до финала Олимпиады
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Сегодня, 13 февраля, на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) завершился групповой этап в рамках мужского хоккейного турнира.

Сборная России заняла первое место в группе В, набрав 7 очков. Подопечные Алексея Жамнова обыграли команду Швейцарии (1:0) и Дании (2:0), а также уступили в овертайме Чехии (5:6, ОТ). Российская сборная напрямую попала в четвертьфинал турнира, где сыграет с победителем пары квалификационного раунда Дания — Латвия.

Другие пары раунда квалификации: Канада — Китай, Чехия — Швейцария и Словакия — Германия. В 1/4 финала образуются следующие пары: США — Словакия/Германия, Финляндия — Чехия/Швейцария, Россия — Дания/Латвия, Швеция — Канада/Китай.

Сборная России в случае победы в четвертьфинале будет участвовать в перепосеве, основанном на рейтинге силы после группового этапа. Российская команда занимает в нём третье место, впереди — США и Финляндия, четвёртая — Швеция.

Если четыре сильнейших команды группового этапа выиграют свои матчи 1/4 финала, то в полуфинале сборная России сыграет с Финляндией, а США — со Швецией. При условии поражения американской или финской сборной российская команда становится второй по силе. В таком случае российская команда в 1/2 финала сыграет со следующей по силе сборной — ей может стать Швеция.

Если свой четвертьфинал проиграют и Финляндия, и США, то Россия выйдет на первое место в рейтинге силы и сыграет со слабейшей командой в списке на стадии полуфинала — той сборной, которая выбьет из плей-офф команду США.

Матчи квалификации пройдут во вторник, 15 февраля. Четвертьфинальные встречи состоятся в среду, 16 февраля.

Полуфиналы хоккейной Олимпиады пройдут в пятницу, 18 февраля. Матч за бронзовые медали состоится 19 февраля (суббота), финал – 20 февраля (воскресенье, 7:10 мск).

Календарь плей-офф ОИ-2022 (м)
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