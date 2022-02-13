Плющев: если в полуфинале у России будет Финляндия, то будет не сложно, а архисложно
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Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал потенциальную встречу национальной сборной с Финляндией в полуфинале Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай).
«В полуфинале можем сыграть с финнами? Ну, на чемпионате мира они проходили дальше нас, как и на Олимпиаде. К тому же их юниоры и молодёжка всегда выше наших. Конечно, с ними будет не просто сложно, а архисложно. Финляндия — очень мастеровая, дисциплинированная и подготовленная команда», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
Напомним, сборная России в четвертьфинале Олимпийских игр сыграет с победителем матча квалификационного раунда Дания — Латвия. Встреча в рамках 1/4 финала состоится в среду, 16 февраля.
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