Плющев: если в полуфинале у России будет Финляндия, то будет не сложно, а архисложно

Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал потенциальную встречу национальной сборной с Финляндией в полуфинале Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай).



«В полуфинале можем сыграть с финнами? Ну, на чемпионате мира они проходили дальше нас, как и на Олимпиаде. К тому же их юниоры и молодёжка всегда выше наших. Конечно, с ними будет не просто сложно, а архисложно. Финляндия — очень мастеровая, дисциплинированная и подготовленная команда», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.



Напомним, сборная России в четвертьфинале Олимпийских игр сыграет с победителем матча квалификационного раунда Дания — Латвия. Встреча в рамках 1/4 финала состоится в среду, 16 февраля.