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Александр Овечкин превзошёл результат Джейсона Арнотта и Аллана Стэнли по матчам в НХЛ

Александр Овечкин превзошёл результат Джейсона Арнотта и Аллана Стэнли по матчам в НХЛ
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В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в эти минуты проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Оттаву Сенаторз». На 16-й минуте первого периода гости ведут со счётом 1:0.

Для российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина этот матч стал 1245-м в НХЛ. Россиянин превзошёл результат Джейсона Арнотта и Аллана Стэнли и вышел на чистое 95-е место в истории лиги. Следующей целью для Александра является результат Даниэля Альфредссона (1246).

В текущем регулярном сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 47 матчах, в которых забил 29 голов и сделал 30 результативных передач при показателе полезности «+15» и 6 минутах штрафного времени.

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