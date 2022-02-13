Осипов: США дали нам под жопу, избили. Пропасть в уровне между КХЛ и этими студентами

Защитник «Куньлунь Ред Стар» и сборной Китая по хоккею Денис Осипов после матча с Канадой (0:5) на Олимпийских играх 2022 года в Пекине прокомментировал выступление команды на турнире.



«В матче плей-офф с канадцами хочется сыграть достойно, чтобы не было стыдно после матча. Потому что я не очень комфортно чувствовал себя после игры с американцами. Мы вышли просто как мальчики биться, и нам дали под жопу, избили нас. Я не ожидал такого от американцев, тем более все говорили, что там студенты какие-то.



Никогда бы так не сказал, там такой уровень, что с КХЛ вообще не сравнить. Пропасть в уровне между КХЛ и этими студентами. Нам просто показали, кто хоккеисты на самом деле, а кто старается ими быть», – приводит слова Осипова «РИА Новости Спорт».