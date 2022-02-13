Осипов: США дали нам под жопу, избили. Пропасть в уровне между КХЛ и этими студентами

Защитник «Куньлунь Ред Стар» и сборной Китая по хоккею Денис Осипов после матча с Канадой (0:5) на Олимпийских играх 2022 года в Пекине прокомментировал выступление команды на турнире.
«В матче плей-офф с канадцами хочется сыграть достойно, чтобы не было стыдно после матча. Потому что я не очень комфортно чувствовал себя после игры с американцами. Мы вышли просто как мальчики биться, и нам дали под жопу, избили нас. Я не ожидал такого от американцев, тем более все говорили, что там студенты какие-то.
Никогда бы так не сказал, там такой уровень, что с КХЛ вообще не сравнить. Пропасть в уровне между КХЛ и этими студентами. Нам просто показали, кто хоккеисты на самом деле, а кто старается ими быть», – приводит слова Осипова «РИА Новости Спорт».
- 13 февраля 2022
-
22:56
-
22:41
-
22:14
-
21:48
-
21:41
-
21:20
-
21:05
-
20:51
-
20:38
-
20:31
-
20:16
-
20:13
-
20:03
-
19:54
-
19:48
-
19:35
-
19:25
-
19:20
-
19:15
-
19:10
-
19:05
-
19:00
-
18:53
-
18:41
-
18:37
-
18:29
-
18:26
-
18:25
-
18:22
-
17:57
-
17:30
-
17:07
-
16:33
-
15:27
-
15:12