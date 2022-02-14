Чибисов: ничего не знаю о соперниках. Надо просто обыгрывать их и всё

Нападающий сборной России Андрей Чибисов поделился ожиданиями от четвертьфинального матча на Олимпиаде.
«Ничего не знаю о соперниках. Чего там знать-то? Надо просто обыгрывать их и всё. Не фамилии же играют, чтобы смотреть на них.
Везение ли, что мы сыграем с соперником из самой слабой пары? Вам виднее, слабые эти соперники или нет. В четвертьфинале всегда сложно. Мне кажется, любой соперник выйдет и будет цепляться, кусаться зубами за шайбу. Мы будем готовиться к любому оппоненту, это будет в любом случае трудный матч. Нельзя думать: «О, это лёгкий соперник». В таком случае можно выйти на матч и не отскрестись.
Чем Дания напрягала? Тогда у нас не было необходимого объёма игровой практики. Мы играли после большого перерыва, нам не хватало сыгранности. Сейчас с этим дела лучше. Будем пытаться больше атаковать, больше создавать моментов, строго играть в обороне и, конечно, меньше удаляться.
Изменения в сочетаниях пошли на пользу? Тренерскому штабу виднее. Но мы довольно неплохо сыграли с чехами. Будем улучшать свою результативность и темп игры. Мне понравилось играть с этими партнерами.
Каково играть в одной тройке с Шипачёвым, мечтал ли об этом? Я уже сказал, что мне нравится наше сочетание. Ну конечно, я мечтал. Мне прям снилось, как я буду играть с Вадимом», – цитирует Чибисова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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