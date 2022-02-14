Ковальчук рассказал о сложностях перевода игрока из резервного состава в основу на ОИ-2022

Генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук рассказал о процедуре замене игрока на запасного на Олимпиаде.

«Насколько проста процедура перевода игрока из резерва в основу? На самом деле, это сложно. Можно сделать замену только по ковиду или травме. Но из-за травмы можно менять только если у тебя остается 20+2 в основе. С тем же Каюмовым сейчас всё сложно сделать. Славу богу у него всё обошлось у него», – передаёт слова Ковальчука корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, сборная России напрямую пробилась в четвертьфинал. 16 февраля в 9:00 мск россияне сыграют в ¼ финала с победителем пары Дания – Латвия.

Полуфинальные матчи пройдут в пятницу, 18 февраля. Начало — в 7:10 и 16:10 по московскому времени. Матч за третье место будет сыгран в субботу, 19 февраля. Стартовое вбрасывание — в 16:10 мск. Финал состоится в воскресенье, 20 февраля, и начнётся в 7:10 мск.