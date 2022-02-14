Мама Овечкина: дайте Сашке спокойно поиграть, хватит хвалить его

Татьяна, мама капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, рассказала о реакции хоккеиста на высказывания в интернете.
«Рекорд Гретцки? Да что говорить об этом, надо сейчас, наоборот, забыть это. Нужно просто играть. Хочу, чтобы все оставили его в покое. С самого начала, как только Саша приехал в НХЛ, не было ни одного дня, чтобы про него не написали что-то в интернете.
Я говорю: вам ещё не надоело? В НХЛ 30 команд, и в каждой из них есть русские хоккеисты. А Саша говорит: «Мам, пусть пишут, люди нам деньги зарабатывают». Он спокойно к этому относится.
Надо закончить разговоры про Гретцки. Да, хороший был игрок, но и у нас тоже такие были. Дайте Сашке спокойно поиграть, хватит хвалить его.
Спокойно ли он относится к тому, что про него пишут? Абсолютно. Мне кажется, он даже не читает всё это. Надо сосредоточиться на хоккее. Если будет хорошо играть, то и голы пойдут. Самое главное, чтобы ему не мешали всеми этими разговорами», – цитирует мама игрока Sport24.
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