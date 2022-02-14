«Торпедо» расторгло контракты с Кочетковым и Гривиком

Нижегородское «Торпедо» расторгло контракты с голкипером Петром Кочетковым и нападающим Мареком Гривиком, сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

Отмечается, что права на Кочеткова были сохранены.

Ранее сообщалось, что Гривик продолжит карьеру в чемпионате Швеции.

Напомним, в начале февраля КХЛ объявила о решении досрочно завершить регулярный чемпионат, а участники плей-офф определялись по проценту побед. Нижегородское «Торпедо» не попало в число претендентов на Кубок Гагарина — 2022.



В текущем сезоне Гривик провёл 44 матча в КХЛ и набрал 23 очка: забросил девять шайб и отдал 14 результативных передач. Ранее игрок уже выступал за «Лександ» в сезонах-2019/2020 и 2021/2022.

Кочетков сыграл в 23 играх нынешнего сезона.