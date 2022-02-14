Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин вошёл в попечительский совет парков Одинцовского городского округа

Овечкин вошёл в попечительский совет парков Одинцовского городского округа
Комментарии

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вступил в попечительский совет дирекции парков Одинцовского городского округа. Хоккеист будет курировать развитие территорий в различных направлениях: культурных и спортивных.

«Я рад вступить в попечительский совет дирекции парков Одинцовского городского округа. В учреждение входит сразу несколько больших территорий. В их числе – парк Малевича. Это современный парк европейского уровня, где каждый найдёт занятие для себя, для своей семьи. Там есть теннисные корты, футбольные поля, лыжня и каток, который открыли совсем недавно.

В совете я буду курировать спортивное направление, и уверен, что вместе с командой дирекции мы будем создавать классные проекты и мероприятия, направленные на развитие спорта в любимом Подмосковье», — цитирует Овечкина «Подмосковье сегодня».

Овечкин выбил 60 очков за сезон в НХЛ! Но почему он не забивает уже шесть матчей подряд? Овечкин выбил 60 очков за сезон в НХЛ! Но почему он не забивает уже шесть матчей подряд?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022