Овечкин вошёл в попечительский совет парков Одинцовского городского округа

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вступил в попечительский совет дирекции парков Одинцовского городского округа. Хоккеист будет курировать развитие территорий в различных направлениях: культурных и спортивных.
«Я рад вступить в попечительский совет дирекции парков Одинцовского городского округа. В учреждение входит сразу несколько больших территорий. В их числе – парк Малевича. Это современный парк европейского уровня, где каждый найдёт занятие для себя, для своей семьи. Там есть теннисные корты, футбольные поля, лыжня и каток, который открыли совсем недавно.
В совете я буду курировать спортивное направление, и уверен, что вместе с командой дирекции мы будем создавать классные проекты и мероприятия, направленные на развитие спорта в любимом Подмосковье», — цитирует Овечкина «Подмосковье сегодня».
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