«Я не разговариваю на английском». Шестёркин ответил журналисту на вопрос о «Везина Трофи»
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Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин отреагировал на вопрос журналиста, заметил ли он, что входит в список главных претендентов на «Везина Трофи» — приз лучшему вратарю Национальной хоккейной лиги по итогам регулярного чемпионата.
«Нет, я не разговариваю на английском языке», — ответил Шестёркин на английском, сообщает в «Твиттере» журналист Винс Меркольяно.
Шестёркин в текущем сезоне НХЛ сыграл 28 матчей в старте, одержав 22 победы при 93,7% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2.10. «Рейнджерс» занимают пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 64 очка после 47 матчей. В следующей встрече подопечные Жерара Галлана сыграют дома с «Бостон Брюинз» (16 февраля, 3:00 мск).
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