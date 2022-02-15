Дарзиньш оформил дубль и вывел Латвию вперёд в матче с Данией на Олимпийских играх

В эти минуты на стадионе «Укэсун Спортс-центр» в Пекине (Китай) в матче квалификационного раунда Олимпийских игр 2022 года встречаются хоккейные сборные Латвии и Дании. На восьмой минуте второго периода счёт 2:1 в пользу латвийской команды.



На 23-й минуте вперёд подопечных Харийса Витолиньша вывел форвард Лаурис Дарзиньш, оформивший дубль. Ему ассистировали Увис Балинскис и Ренарс Крастенбергс.



На 13-й минуте нападающий сборной Дании Мортен Поульсен открыл счёт в матче. На 17-й минуте Дарзиньш сравнял счёт.



Напомним, победитель текущей встречи сыграет в четвертьфинале олимпийского турнира со сборной России в матче, который состоится в среду, 16 февраля.



Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022.