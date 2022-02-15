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Дарзиньш оформил дубль и вывел Латвию вперёд в матче с Данией на Олимпийских играх

Дарзиньш оформил дубль и вывел Латвию вперёд в матче с Данией на Олимпийских играх
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В эти минуты на стадионе «Укэсун Спортс-центр» в Пекине (Китай) в матче квалификационного раунда Олимпийских игр 2022 года встречаются хоккейные сборные Латвии и Дании. На восьмой минуте второго периода счёт 2:1 в пользу латвийской команды.

На 23-й минуте вперёд подопечных Харийса Витолиньша вывел форвард Лаурис Дарзиньш, оформивший дубль. Ему ассистировали Увис Балинскис и Ренарс Крастенбергс.

На 13-й минуте нападающий сборной Дании Мортен Поульсен открыл счёт в матче. На 17-й минуте Дарзиньш сравнял счёт.

Напомним, победитель текущей встречи сыграет в четвертьфинале олимпийского турнира со сборной России в матче, который состоится в среду, 16 февраля.

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