Х. Элерс — о матче с Россией: Дания не смотрит на состав соперника, определяя свою тактику

Главный тренер сборной Дании Хайнц Элерс подвёл итоги встречи с Латвией (3:2), а также поделился ожиданиями от матча с Россией в 1/4 финала Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай).



«Очень счастлив и горжусь тем, что мы выиграли. Но буду честен – мы выиграли лишь благодаря нашему вратарю. Сборная Латвии играла очень хорошо, нам было очень трудно в этом матче. Нам просто повезло.



В матче с Россией нам надо показать больше борьбы, чем было сегодня. Мы позволяли сопернику создавать слишком много шансов, нам повезло, что вратарь несколько раз нас спасал. Нам повезло, что реализовали свои моменты, это и стало решающим. Нам надо играть гораздо лучше, чтобы у нас были пристойные шансы против России.



С нашего матча с Россией в группе не обращали внимания на этот матч. Начнём фокусироваться на нём сегодня. Почему с Россией играл не Дам? Просто Диков молодой вратарь, который провёл потрясающий сезон во второй шведской лиге. Решили, что он заслуживает шанса, вот и всё. Думаете, я вам сейчас скажу, кто будет играть завтра?



Никлас Йенсен снова получил травму? Не знаю, насколько там всё серьёзно.



Скажется ли в четвертьфинале то, что наши игроки в сумме провели в НХЛ больше матчей, чем игроки сборной России? Не думаю. Я всегда испытывал огромное уважение к русскому хоккею, у вас много потрясающих игроков. Не буду называть имён, но это всё игроки высокого уровня. Мы даже не смотрим на состав [соперника], когда определяем свою тактику. Мы хотим, чтобы наши игроки показывали свой хоккей», — передаёт слова Элерса корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.