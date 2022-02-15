Даугавиньш: очень хотелось сыграть с Россией. Тяжело так заканчивать Олимпийские игры

Нападающий сборной Латвии по хоккею Каспарс Даугавиньш поделился эмоциями от матча с командой Дании (2:3) в рамках квалификационного раунда плей-офф Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай).



«Тяжело так заканчивать турнир. Два периода играли хорошо, создавали много моментов. Во втором периоде выходили два в один, один в ноль. Когда не забиваешь, начинается такая трясучка. Иногда, чем больше хочется, тем меньше получается. В третьем периоде нас наказали, а потом уже был хаос. Все бросились спасать, но не смогли.



Мы знали, к чему надо готовиться. Знали, что групповой турнир будет сложным. Мы получили соперника, которого должны были обыгрывать, но датчане по ходу турнира доказали, что играют хорошо. Интересный матч был, но жалко, что так закончилось. Мы отдали свою игру? Когда не забиваешь 4-5 раз в хороших моментах, то уверенность пропадает. Да, если ты не забиваешь, то ты неправильно сыграл.



Дания — крутой соперник для России? Смеяться нельзя, особенно на таком уровне. Конечно, Россия — фаворит, у них крутая команда, они олимпийские чемпионы. Но защищать титул всегда труднее. Выиграть два раза подряд — сложнее, чем выиграть первый раз. Датчане очень плотно держат среднюю зону, не дают разбежаться. В средней зоне особо нет передач, сразу вбрасывают. Скажем, это антихоккей — бегают, бьются.



Очень хотелось сыграть с Россией. Это мой последний турнир за сборную Латвии. Проверить, как мы можем бороться с чемпионами. Этого соперника мы, наверное, лучше всего знаем. Мы ведь все вместе играем в КХЛ», — передаёт слова Даугавиньша корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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