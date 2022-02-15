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Кожевников: хочется, чтобы Шипачёв и Гусев вылезли из окопов в четвертьфинале с Данией

Кожевников: хочется, чтобы Шипачёв и Гусев вылезли из окопов в четвертьфинале с Данией
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о предстоящей встрече сборной России с командой Дании в четвертьфинале Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай).

«Мы уже играли с датчанами — это должно помочь нашей сборной. С таким соперникам трудно играть: они стоят у ворот, ждут контратаки. Нам тяжело даётся вскрытие подобных оборон. Датчане играют жёстко, надеются на усталость соперника и контратаки. Они особо не переживают и знают свой уровень.

Хочется, чтобы наши ведущие игроки — Шипачёв, Гусев, Григоренко — наконец вылезли из окопов и показали достойнейшую игру, на которую мы, болельщики, надеемся», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Гаяне Аракелян.

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