Кожевников: хочется, чтобы Шипачёв и Гусев вылезли из окопов в четвертьфинале с Данией
Поделиться
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о предстоящей встрече сборной России с командой Дании в четвертьфинале Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай).
«Мы уже играли с датчанами — это должно помочь нашей сборной. С таким соперникам трудно играть: они стоят у ворот, ждут контратаки. Нам тяжело даётся вскрытие подобных оборон. Датчане играют жёстко, надеются на усталость соперника и контратаки. Они особо не переживают и знают свой уровень.
Хочется, чтобы наши ведущие игроки — Шипачёв, Гусев, Григоренко — наконец вылезли из окопов и показали достойнейшую игру, на которую мы, болельщики, надеемся», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Гаяне Аракелян.
Комментарии
- 15 февраля 2022
-
13:27
-
13:09
-
12:57
-
12:28
-
12:20
-
12:14
-
12:09
-
11:53
-
11:30
-
11:26
-
11:10
-
11:04
-
10:51
-
10:36
-
10:31
-
10:24
-
10:10
-
10:08
-
10:03
-
10:01
-
09:56
-
09:50
-
09:43
-
09:28
-
09:25
-
09:25
-
08:58
-
08:52
-
08:35
-
08:31
-
08:23
-
08:12
-
07:59
-
07:48
-
07:24
Партнерский контент